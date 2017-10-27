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مجلس الشيوخ الاسباني يجتمع ليقرر فرض إدارة مدريد على كاتالونيا

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مصراوي Masrawy

مجلس الشيوخ الاسباني يجتمع ليقرر فرض إدارة مدريد على كاتالونيا

02:24 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

مجلس الشيوخ الاسباني يجتمع ليقرر فرض إدارة مدريد على كاتالونيا

مجلس الشيوخ الاسباني

(أ ف ب):

بدأ مجلس الشيوخ الاسباني الجمعة اجتماعه العام الذي يفترض ان يسمح خلاله للحكومة بتطبيق إجراءات فرض إدارة مدريد على كاتالونيا واقالة القادة الانفصاليين.

وفي بداية الجلسة بعيد الساعة العاشرة (08,00 ت غ)، طلب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الجلسة السماح باقالة رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون وكل أعضاء حكومته لوضع حد لتطلعاتهم الانفصالية.

وعلى وقع تصفيق اعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتمي معظمهم الى حزبه، طلب راخوي "اقالة رئيس منطقة كاتالونيا ونائب الرئيس ومستشاري" .

وأكد أن هدفه هو ان تتاح فرصة اجراء انتخابات في الاشهر الستة المقبلة.

ولا تثير نتيجة التصويت أي شكوك إذ أن حزب رئيس الحكومة ماريانو راخوي يملك الغالبية المطلقة التي تسمح له باتخاذ هذه الاجراءات بموجب المادة 155 من الدستور.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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