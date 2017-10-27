​عضو "الأعلى لمكافحة الإرهاب": عملية "أسيوط - الخارجة" ناتجة عن عمل جاد

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن المداهمة التي قامت بها قوات الشرطة لأوكار العناصر الإرهابية في الوادي الجديد ونتج عنها القضاء على 13 إرهابيا، يدل على العمل الجاد من رجال الأمن في توجيه الضربات الاستباقية لتلك التجمعات.

وأضاف عكاشة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن وزارة الداخلية تعمل بنظام أمني ومعلوماتي للوصول لتلك العناصر الإرهابية قبل التجمع وتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد، رافضا مصطلح أن ما حدث اليوم هو ثآرا لشهدائنا، قائلًا: "الداخلية لا تعمل بنظام الثآر".

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مقتل 13 إرهابيًا، حيث قالت في بيان لها إنه في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والذين يسعون لمحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد.

وأشار إلى أن عمليات المتابعة ومعلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى مزارع الإستصلاح الكائنة بالكيلو 47 بطريق أسيوط/الخارجة وإتخاذهم من أحد من المنازل بها مأوى مؤقت لهم بعيداً عن الرصد الأمنى لإستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على إستخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت الوزارة أنه تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أية معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصةً الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي بإعتبارها ملاذ آمن لهؤلاء العناصر للإختفاء والتدريب والإنطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.