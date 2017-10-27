أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

العثور على جثة مزارع ملقاة على الطريق الزراعي في أسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العثور على جثة مزارع ملقاة على الطريق الزراعي في أسوان

02:15 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

العثور على جثة مزارع ملقاة على الطريق الزراعي في أسوان

مستشفى كوم امبو المركزى

أسوان - إيهاب عمران:

عثر أهالي قرية العليقات، بمركز كوم أمبو في أسوان، على جثة مزارع في العقد الرابع من العمر، بها أثار حروق، ملقاة على الطريق الزراعي "كوم أمبو - العباسية"، أمام قرية العليقات وقام الأهالي بإبلاغ الشرطة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لمزارع يدعى "محمد. خ" 34 عامًا، بها عدة حروق في أماكن متفرقة من الجسم، وجاري تكثيف التحريات للتوصل إلى ملابسات الحادث.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع مجند شرطة في تصادم سيارتين بسوهاج

    أخبار

  • ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

    أخبار

  • بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

    أخبار

  • القبض على عاطل بحيازته طربة حشيش و80 قرصا مخدرا بأسوان

    أخبار

إعلان

59962ac6af.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"