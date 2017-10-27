العثور على جثة مزارع ملقاة على الطريق الزراعي في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

عثر أهالي قرية العليقات، بمركز كوم أمبو في أسوان، على جثة مزارع في العقد الرابع من العمر، بها أثار حروق، ملقاة على الطريق الزراعي "كوم أمبو - العباسية"، أمام قرية العليقات وقام الأهالي بإبلاغ الشرطة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لمزارع يدعى "محمد. خ" 34 عامًا، بها عدة حروق في أماكن متفرقة من الجسم، وجاري تكثيف التحريات للتوصل إلى ملابسات الحادث.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.