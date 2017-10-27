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عضو لجنة التسويق السياحي: الموسم الجديد هو الأفضل في الأقصر منذ 7 سنوات

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مصراوي Masrawy

عضو لجنة التسويق السياحي: الموسم الجديد هو الأفضل في الأقصر منذ 7 سنوات

02:11 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

عضو لجنة التسويق السياحي: الموسم الجديد هو الأفضل في الأقصر منذ 7 سنوات

محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي

الأقصر – محمد محروس:

توقع محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي، أن يكون الموسم الشتوي الذي سيبدأ بعد أيام في الأقصر، هو الأفضل منذ 7 سنوات، مضيفًا أنه سيبلغ ذروته خلال احتفالات أعياد الكريسماس، ورأس السنة الميلادية، مع ارتفاع معدلات حجوزات الفنادق الثابتة والعائمة.

وأوضح عثمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لدينا أسواق جديدة هذا العام في مدينة الأقصر مثل السوق الصيني والهندي والياباني والروماني والدول الاسكندنافية"، لافتًا إلى أن هذه الأسواق من المتوقع أن تعوض تدفق السوق الإنجليزي الذي تراجع بشكل حاد بعد ثورة يناير.

وتابع عثمان، أن هذا يتزامن أيضًا مع بدء تعافي السوق الإنجليزي ولو نسبيًا ما يعطينا أمل كبير في أن يكون الموسم الشتوي القادم موسمًا مميزًا.

واستدرك عضو لجنة التسويق السياحي: "نؤكد ضرورة مراجعة المراكب والبواخر السياحية وأن يكون لدينا قاعدة بيانات بالمراكب الصالحة فعليًا فمن المتوقع أن يكون عدد المراكب الصالحة قد تقلص بسبب توقفها عن العمل لـ7 سنوات".

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مصراوي Masrawy

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