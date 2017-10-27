ضبط 2.5 طن لحوم ودهون متعفنة داخل مخزن بالبدرشين
ضبط 2.5 طن لحوم ودهون متعفنة داخل مخزن بالبدرشين
02:10 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
ضبط 2.5 طن لحوم ودهون متعفنة
كتب - محمد شعبان:
داهمت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، مخزنًا لتجميع الدهون والنفايات الحيوانية بمركز البدرشين.
وأسفرت الحملة التي قادها العميد خالد فهمي، مأمور القسم، عن ضبط مالك المخزن وبحوزته 2.5 طن لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعفن ظاهري، وتفوح منها رائحة كريهة، حسب تقرير مفتشي الصحة والأغذية.
تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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