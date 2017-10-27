أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 2.5 طن لحوم ودهون متعفنة داخل مخزن بالبدرشين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 2.5 طن لحوم ودهون متعفنة داخل مخزن بالبدرشين

02:10 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

ضبط 2.5 طن لحوم ودهون متعفنة داخل مخزن بالبدرشين

ضبط 2.5 طن لحوم ودهون متعفنة

كتب - محمد شعبان:

داهمت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، مخزنًا لتجميع والنفايات الحيوانية بمركز البدرشين.

وأسفرت الحملة التي قادها العميد خالد فهمي، مأمور القسم، عن ضبط مالك المخزن وبحوزته 2.5 طن لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعفن ظاهري، وتفوح منها رائحة كريهة، حسب تقرير مفتشي الصحة والأغذية.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كشف غموض سرقة المساكن في الدقي

    أخبار

  • سقوط لص "شقق العجوزة": "بسرقها بالليل"

    أخبار

  • "محمود" و"سمير".. صديقان جمعتهما سنوات العمل وفرقتهما "وحيدة"

    أخبار

  • النيابة العامة تكلف "أمن الدولة" بالتحقيق في اشتباكات طريق الخارجة

    أخبار

إعلان

7f4a070b9f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د/ إيفيت سوريال - ماهي أضرار " البنطلونات الجينس " على الدهون

السفيرة عزيزة - د/ إيفيت سوريال - ماهي أضرار " البنطلونات الجينس " على الدهون