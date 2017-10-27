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"البيئة": جار إنشاء مصنع باستثمار "صيني - مصري" لإنتاج الورق من قش الأرز

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مصراوي Masrawy

"البيئة": جار إنشاء مصنع باستثمار "صيني - مصري" لإنتاج الورق من قش الأرز

01:32 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

قش الأرز

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إنه هناك مصنعًا يجرى إنشائه لانتاج الورق الفاخر ولب الورق من قش الأرز، مشيرا إلى أن المصنع يعد استثمارًا صينياً بالتعاون مع مؤسسة الأهرام وتحت إشراف وزارة البيئة.

وأضاف رخا في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المصنع يتم انشاءه في محافظة البحيرة، ليسع 400 ألف طن من قش الأرز لتحويلة إلى لب ورق فاخر بدلًا من استيراده من الخارج بمبالغ طائلة، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيكون دافع قوي للاستثمار في مثل هذه المشاريع، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع أخرى في محافظات أخرى.

وأشار رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة إلى أن بعد انتهاء موسم حصاد الأرز المعروف بـ"السحابة السوداء" يوم 15 نوفمبر المقبل، سيتم الدراسة الجيدة للاستعداد للموسم المقبل، لمنع الفلاح من حرق قش الأرز واستثمارة للانتفاع به.

وفي أبريل الماضي، شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، حفل توقيع التعاقد بين الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، والسيد ليو جيه رئيس مجلس إدارة شركة أنيانج هواسن بابر ليابيليتي الصينية، لبدء تنفيذ مشروع إنشاء أول مصنع بمصر والشرق الأوسط لصناعة لب الورق وكافة أنواع الورق من قش الأرز والمخلفات الزراعية بأحدث تكنولوجيا صينية عالمية.

والمصنع سيقام بالمنطقة الصناعية بمدينة رشيد على مساحة 128 فدان وباستثمارات تبلغ مليار و250 مليون جنيه وتوفر 350 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى أكثر من ألف فرصة عمل غير مباشرة وسوف يبدأ في الإنتاج في بداية عام 2018.

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