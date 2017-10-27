وزارة الداخلية تكشف تفاصيل "عملية الفجر" بطريق الخارجة أسيوط

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 13 إرهابيا بحوزتهم أحزمة ناسفة وأسلحة فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالكيلو 47 بطريق أسيوط بالخارجية، فى إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة فى تنفيذ عمليات العنف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والذين يسعون لمحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها صادر اليوم الجمعة، حصل مصراوي على نسخة منها، أنه تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أية معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها.. خاصةً الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلى بإعتبارها ملاذ آمن لهؤلاء العناصر للاختفاء والتدريب والإنطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وقد كشفت عمليات المتابعة ومعلومات قطاع الأمن الوطنى عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى مزارع الإستصلاح الكائنة بالكيلو 47 بطريق أسيوط/الخارجة واتخاذهم من أحد من المنازل بها مأوى مؤقت لهم بعيداً عن الرصد الأمنى لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على إستخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت الوزارة أنه فجر اليوم، تم استهداف المزرعة المشار إليها (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) بمشاركة كافة أجهزة الوزارة المعنية وحال إتخاذ إجراءات حصار المنطقة المحيطة بها فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، وأسفرت عمليات التمشيط عقب السيطرة على الموقف عن العثور على 13 جثة (جارى العمل على تحديدها) يرتدى بعضهم ملابس عسكرية.. بالإضافة إلى (2) حزام ناسف وسلاح متعدد ، و (7) بنادق آلية عيار 7.62×39 ، وطبنجة حلوان عيار 9 مم طويل، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، ومبلغ 1750 جنيها مصريا، وبعض الأوراق التنظيمية والكتب الدينية (جارى فحصها).

كما أسفر التعامل عن وقوع بعض التلفيات بإحدى مدرعات قطاع الأمن المركزى المشاركة فى المأمورية، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا بالواقعة لإتخاذ اللازم.. حيث باشرت التحقيقات فيها.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها المضى قدماً لأداء واجبها فى حماية الوطن والمواطنين والتصدى للعناصر الإرهابية التى تستهدف النيل من استقرار البلاد وزعزعة أمن مواطنيها.