"التعليم" تعاقب 6 مدرسين لإعطائهم "دورس خصوصية"

كتبت- ياسمين محمد:

عاقبت وزارة التعليم، 6 مدرسين تابعين لعدد من الإدارات التعليمية بالجيزة بعد اتهامهم بإعطاء "دروس خصوصية".

وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تمت معاقبة معلم أول علوم بمدرسة الأمل للتعليم الأساسي بإدارة الشيخ زايد التعليمية بخصم شهر من راتبه، ومعاقبة معلمة لغة ألمانية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنين بخصم شهر من راتبها، ومعاقبة معلمة أحياء بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بإدارة الشيخ زايد التعليمية بخصم شهر من راتبها، بالإضافة إلى معاقبة معلمة علوم إعدادي بمدرسة الحي الأول تعليم أساسي بإدارة الشيخ زايد التعليمية بخصم شهر من راتبها.

وأضاف خيري، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تقرر - أيضًا - معاقبة معلم علوم بمدرسة الشروق الخاصة بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، ومعلم علوم بمدرسة الرضوى الحديثة لغات التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية لإعطائهما دروسا خصوصية بالمخالفة بمركز للدروس الخصوصية آخر، بخصم 5 أيام من راتبهما وفقًا لمادة ٦١ من العمل الموحد، مع إخطار مدارسهم باتخاذ اللازم حيال عقودهم، مع فصلهم من الخدمة تطبيقا للنص الصريح في العقد.

وأكد متحدث التعليم، أن الوزارة طلبت من المحافظة غلق المركزين وقطع المرافق عنهما، وإبلاغ النيابة العامة عنهما والتهرب الضريبي ومباحث المصنفات.