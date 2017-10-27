"السكة الحديد": تخصيص 4 قطارات لنقل المشجعين لحضور مباراة الأهلي

القاهرة- مصراوي:

قررت هيئة السكة الحديد، الجمعة، تشغيل 4 قطارات مخصوص من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة والعكس وذلك لنقل مشجعى كرم القدم لحضور مباراة الذهاب بالدور النهائي بالبطولة الإفريقية التى سوف تقام على ملعب إستاد مدينة برج العرب الجديدة بين فريقى الاهلى والوداد المغربي غدًا السبت.

وصرح المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، بأن الهيئة قررت تشغيل قطارين فى رحلة الذهاب من القاهرة، وقطارين في رحلة العودة قطار من برج العرب الجديدة، وقطار أخر من محطة الإسكندرية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن قطارات الذهاب سوف تتحرك من محطة القاهرة الساعة 9.30 والساعة 10.30 صباحا وتقف بمحطات (بنها - طنطا - دمنهور - محرم بك - كنج مريوط - محطة 25 يناير - برج العرب الجديدة) وفي رحلة العودة يتحرك قطار من محطة 25 يناير بمدينة برج العرب الساعة 22.00 مساء والقطار الآخر من محطة الإسكندرية الساعة 23.00 بعد انتهاء المباراة ويقف بنفس محطات الذهاب.

وأكد رئيس الهيئة أن سعر التذكرة موحدة بملبغ 30 جنيه شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة إلى برج العرب الجديدة والعكس وذلك تشجيعًا للجمهور المشارك في حضور المباراة لرفع الروح المعنوية للفريق المصرى المشارك فى البطولة.