بريطانيا تعترف لأول مرة بأن كوريا الشمالية وراء هجوم "واناكراي" الإلكتروني
بريطانيا تعترف لأول مرة بأن كوريا الشمالية وراء هجوم "واناكراي" الإلكتروني
01:17 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
هجوم واناكراي الإلكتروني
لندن- (أ ش أ):
أقرت الحكومة البريطانية اليوم، الجمعة، لأول مرة أنها على يقين بأن كوريا الشمالية نفذت هجوم البرمجيات الخبيث لابتزاز الأموال المعروف باسم "واناكراي" والذي دمر أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في شهر مايو الماضي.
وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس في تصريحات نقلتها صحيفة الاندبندنت البريطانية إن الحكومة تعتقد الآن أن مجموعة قراصنة بكوريا الشمالية مسئولة عن هجوم "واناكراي" الإلكتروني.. إلا أن والاس لم يعطِ اقتراحات بأن بريطانيا يمكن أن تشن هجمات انتقامية.
ونشر المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في بريطانيا تقريرًا اليوم يفيد بأن المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لم تكن محمية من الهجوم، وذلك لأنه لم يجر اتباع التوصيات الأساسية الخاصة بالأمن الألكتروني.
وفي مايو الماضي استهدفت الهجمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ما شل عمل أجهزة الكمبيوتر في العديد من مستشفيات بريطانيا.
واستهدفت هجمات "واناكراي" آلاف المؤسسات والأفراد، وتم رصد حوالي 75 ألف هجوم في 99 بلدًا، وذلك في أكبر عملية قرصنة في التاريخ، كما ناشدت السلطات الأمريكية والبريطانية ضحايا عمليات التسلل بعدم دفع الفدية لقراصنة برنامج "واناكراي" وبتحديث برامج أمن المعلومات وبرامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية
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