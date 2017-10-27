بريطانيا تعترف لأول مرة بأن كوريا الشمالية وراء ‏هجوم "واناكراي" الإلكتروني

لندن- (أ ش أ):

أقرت الحكومة البريطانية اليوم، الجمعة، ‏لأول مرة أنها على يقين بأن كوريا الشمالية نفذت هجوم البرمجيات ‏الخبيث لابتزاز الأموال المعروف باسم "واناكراي" والذي دمر أنظمة ‏تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في ‏شهر مايو الماضي.‏

وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس في تصريحات نقلتها ‏صحيفة الاندبندنت البريطانية إن الحكومة تعتقد الآن أن مجموعة ‏قراصنة بكوريا الشمالية مسئولة عن هجوم "واناكراي" الإلكتروني.. إلا ‏أن والاس لم يعطِ اقتراحات بأن بريطانيا يمكن أن تشن هجمات انتقامية.‏

ونشر المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في بريطانيا تقريرًا اليوم يفيد ‏بأن المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لم تكن محمية من ‏الهجوم، وذلك لأنه لم يجر اتباع التوصيات الأساسية الخاصة بالأمن ‏الألكتروني.‏

وفي مايو الماضي استهدفت الهجمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ‏البريطانية، ما شل عمل أجهزة الكمبيوتر في العديد من مستشفيات ‏بريطانيا‎.‎

واستهدفت هجمات "واناكراي" آلاف المؤسسات والأفراد، وتم رصد ‏حوالي 75 ألف هجوم في 99 بلدًا، وذلك في أكبر عملية قرصنة في ‏التاريخ، كما ناشدت السلطات الأمريكية والبريطانية ضحايا عمليات التسلل بعدم دفع ‏الفدية لقراصنة برنامج "واناكراي" وبتحديث برامج أمن المعلومات وبرامج مكافحة الفيروسات ‏الإلكترونية‎