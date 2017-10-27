أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية" -
العين الثالثة - رآي ك. ربيع ياسين و ك. طارق السعيد في علي معلول بعد تألقه مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بريطانيا تعترف لأول مرة بأن كوريا الشمالية وراء ‏هجوم "واناكراي" الإلكتروني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بريطانيا تعترف لأول مرة بأن وراء ‏هجوم "واناكراي" الإلكتروني

01:17 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

‏هجوم واناكراي الإلكتروني

لندن- (أ ش أ):

أقرت البريطانية اليوم، الجمعة، ‏لأول مرة أنها على يقين بأن كوريا الشمالية نفذت هجوم البرمجيات ‏الخبيث لابتزاز الأموال المعروف باسم "واناكراي" والذي دمر أنظمة ‏تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في ‏شهر مايو الماضي.‏

وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس في تصريحات نقلتها ‏صحيفة الاندبندنت البريطانية إن الحكومة تعتقد الآن أن مجموعة ‏قراصنة بكوريا الشمالية مسئولة عن هجوم "واناكراي" الإلكتروني.. إلا ‏أن والاس لم يعطِ اقتراحات بأن بريطانيا يمكن أن تشن هجمات انتقامية.‏

ونشر المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في بريطانيا تقريرًا اليوم يفيد ‏بأن المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لم تكن محمية من ‏الهجوم، وذلك لأنه لم يجر اتباع التوصيات الأساسية الخاصة بالأمن ‏الألكتروني.‏

وفي مايو الماضي استهدفت الهجمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ‏البريطانية، ما شل عمل أجهزة الكمبيوتر في العديد من مستشفيات ‏بريطانيا‎.‎

واستهدفت هجمات "واناكراي" آلاف المؤسسات والأفراد، وتم رصد ‏حوالي 75 ألف هجوم في 99 بلدًا، وذلك في أكبر عملية قرصنة في ‏التاريخ، كما ناشدت السلطات الأمريكية والبريطانية ضحايا عمليات التسلل بعدم دفع ‏الفدية لقراصنة برنامج "واناكراي" وبتحديث برامج أمن المعلومات وبرامج مكافحة الفيروسات ‏الإلكترونية‎

هذا المحتوى من

05269c211a.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الدفاع الأمريكي: "هدفنا ليس الحرب" مع كوريا الشمالية

    أخبار

  • وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

    أخبار

  • ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

c17ba3edab.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
واشنطن والاتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الإسبانية في ملف كتالونيا

واشنطن والاتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الإسبانية في ملف كتالونيا

الحكومة الألمانية تعلن معارضتها لاستقلال كتالونيا

الحكومة الألمانية تعلن معارضتها لاستقلال كتالونيا

الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية

الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية

الحكومة الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا

الحكومة الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا