وزير الاتصالات يستقبل فريق الكشف عن الألغام بالروبوت قبل سفرهم إلى ماليزيا

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استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعضاء الفريق المشارك في المسابقة الدولية minesweepers المقامة تحت شعار "نحو عالم خال من الألغام" قبيل مغادرتهم إلى مدينة كوالالمبور بماليزيا المستضيفة للمسابقة، حيث تتنافس الفرق المشاركة في مجال استخدام تكنولوجيا الروبوت للكشف عن الألغام، وحضر اللقاء المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات.

هذا وقد سبق أن شارك ممثلون من هذا الفريق في معرض المشروعات التكنولوجية لطلاب المدارس ضمن فعاليات حفل خريجي المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" الذي أقيم تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام.

وتتولى الشركة المصرية للاتصالات رعاية الفريق للمشاركة في التنافس ضمن المسابقة الدولية وذلك في إطار مبادراتها لدعم أنشطة تنمية وتطوير المجتمع، ويعد أعضاء الفريق هم الأصغر سنًا ضمن الفرق المصرية المشاركة في المسابقة الدولية.

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وخلال اللقاء أكد المهندس ياسر القاضي الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة من أجل رعاية الكوادر التكنولوجية الواعدة ونشر ثقافة الابتكار بين الأطفال والشباب، معلنا أنه قد أصدر توجيهاته ببدء مشروع لتدريب المدربين في مجال الروبوتيكس بالقاهرة كنواة لنشر هذه الثقافة جغرافيا، وإقامة مراكز تدريب متعددة في المناطق التكنولوجية التي تعتزم الوزارة تنفيذها في كل المحافظات وذلك في إطار خطتها لتوطين التكنولوجيا ودعم الابتكار لدى النشء والشباب من خلال نشر مراكز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في هذه المناطق.

كما شدد الوزير على أهمية توفير التدريب على نواحي التكنولوجيا المختلفة خاصة البرمجة، وإعطاء الفرصة لاكتساب المعرفة، وتنمية المهارات التقنية.

وفي نهاية اللقاء دعا المهندس ياسر القاضي أعضاء الفريق إلى مواصلة العمل على تطوير مهاراتهم، متمنيا لهم التوفيق في المسابقة الدولية، ومؤكدا أهمية التمثيل المصري في الفعاليات الدولية لتحقيق التواصل والاحتكاك المباشر مع نظرائهم من المتسابقين بالخارج، الأمر الذي يزيد من مهارتهم وثقتهم بأنفسهم ويعطيهم الحافز العملي لبذل مزيد من الجهد للاستمرار في المنافسة العالمية.