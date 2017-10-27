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غرق طفلة في ترعة أثناء اللهو أمام منزلها في الفيوم

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مصراوي Masrawy

غرق طفلة في ترعة أثناء اللهو أمام منزلها في الفيوم

12:51 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

غرق طفلة في ترعة أثناء اللهو أمام منزلها في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقيت طفلة مصرعها، غرقًا، اليوم الجمعة، كانت تلهو بالقرب من ترعة صغيرة أمام منزلها، في قرية الأعلام بالفيوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز الفيوم، بغرق الطفلة "جنا نادي السيد" عامين، مقيمة في قرية الأعلام.

تبين من تحريات مباحث مركز الفيوم، أن والدة الطفلة تركتها تلهو بالقرب من ترعة صغيرة أمام منزلها بقرية الأعلام، وذهبت لتجهيز طعام الإفطار دون متابعة، ما أدى إلى إنزلاق قدمها الصغيرة داخل الترعة، ما تسبب في وفاتها.

وانتشلت جثة الطفلة، وأخطرت نيابة مركز الفيوم، التي قررت استدعاء أسرة الطفلة، وسؤال الأم.

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