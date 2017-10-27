أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية" -
العين الثالثة - رآي ك. ربيع ياسين و ك. طارق السعيد في علي معلول بعد تألقه مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"التعليم": استبعاد مدرس الكيمياء "صاحب الإيحاءات الجنسية" من وظيفته كموجه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"التعليم": استبعاد مدرس الكيمياء "صاحب الإيحاءات الجنسية" من وظيفته كموجه

12:52 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة أجرت تحقيقات مع المخالفين في واقعة قيام معلمين بإعطاء دروس خصوصية بمركز المجد التعليمي، وتم قيدها مخالفة إدارية طبقا لأحكام المواد لقانون التعليم والقرارات المنظمة بشأن مجموعات التقوية المدرسية.

وقال خيري - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة-، إنه تقرر معاقبة إيهاب سعيد حسن دياب موجه علوم بإدارة الدقي التعليمية بخصم شهرين من راتبه؛ لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكه مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، وخالف القواعد والتعليمات المنظمة للعمل؛ حيث إنه استخدم ألفاظًا خادشة للحياء تتضمن إيحاءات جنسية حال قيامه بشرح مادة الكيمياء لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية بمركز المجد التعليمي.

وأضاف خيري، أن التحقيقات أثبتت أن المدرس غادر مدرسة الإمام علي يوم 11 أكتوبر قبل انتهاء اليوم الدراسي بالمخالفة للتعليمات، بالإضافة إلى قيامه بإعطاء دروسا خصوصية بمركز المجد التعليمي بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وأكد أنه تم إخطار مديرية التربية والتعليم بالجيزة بإلغاء تكليف ايهاب سعيد من العمل بالتوجيه بإدارة الدقي التعليمية وإعادة توزيعه على أى مدرسة بأي إدارة أخري وفقا للعجز والزيادة ولصالح العملية التعليمية على أن تكون مدرسة بنين، وإخطار مصلحة الضرائب العامة مكتب الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ اللازم نحو محاسبة المدرس ضريبيًا أو تحريك الدعوى الجنائية ضده وذلك للاختصاص، فضلًا عن إبلاغ النيابة العامة النيابة العامة بشأن ما نسب إليه.

كانت وزارة التربية والتعليم، أحالت المعلم إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية للتحقيق معه في الواقعة.

جاء ذلك بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر المدرس يشرح لطلابه مادة الكيمياء بطريقته الخاصة، والتي تعتمد على نظرية التكاثر بين البشر، حيث أثار سخط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

    أخبار

  • بالصور- "معلومات الوزراء" يستضيف أعضاء الاتحادات الطلابية بجميع محافظات

    أخبار

  • لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

    أخبار

  • "التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط

    أخبار

إعلان

82308561fb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هيفاء وهبي تشعل حفل طلاب الجامعة الأمريكية بـ"الهوت شورت"

بالفيديو.. هيفاء وهبي تشعل حفل طلاب الجامعة الأمريكية بـ"الهوت شورت"

كريمة: لا توجد دولة إسلامية في التاريخ.. والخلافة ليست من الأصول (فيديو)

كريمة: لا توجد دولة إسلامية في التاريخ.. والخلافة ليست من الأصول (فيديو)

الري: على أبواب البدء في مشروع تنمية شمال سيناء (فيديو)

الري: على أبواب البدء في مشروع تنمية شمال سيناء (فيديو)

أرملة الشهيد «منسي»: فخورون بجيشنا وشرطتنا وبطولاتهم (فيديو)

أرملة الشهيد «منسي»: فخورون بجيشنا وشرطتنا وبطولاتهم (فيديو)