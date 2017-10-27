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وصول جثث 13 إرهابيا إلى مستشفى أسيوط في اشتباكات الواحات

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وصول جثث 13 إرهابيا إلى مستشفى أسيوط في اشتباكات الواحات وصول جثث 13 إرهابيا إلى مستشفى أسيوط في اشتباكات الواحات

التحرير

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كتب - محمد ممدوح:

قالت مصادر مسؤولة بمديرية أمن اسيوط، إنه تم الدفع بتعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزي والتدخل السريع و١٠ سيارات إسعاف لموقع اشتباكات الشرطة وعناصر إرهابية بالكيلو ١٧٥ على طريق (أسيوط - الوادي الجديد)، اليوم الجمعة.

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وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تم نقل جثث ١٣ إرهابيا إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي تحت حراسة أمنية مشددة.

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ولفت المصدر إلى أنه تم إغلاق الطريق حرصا على حياة المسافرين، وتمشيط المنطقة الميطة بموقع الاشتباكات لمنع هروب أي عناصر إرهابية.

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التحرير

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