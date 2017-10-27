وصول جثث 13 إرهابيا إلى مستشفى أسيوط في اشتباكات الواحات

التحرير

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كتب - محمد ممدوح:

قالت مصادر مسؤولة بمديرية أمن اسيوط، إنه تم الدفع بتعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزي والتدخل السريع و١٠ سيارات إسعاف لموقع اشتباكات الشرطة وعناصر إرهابية بالكيلو ١٧٥ على طريق (أسيوط - الوادي الجديد)، اليوم الجمعة.

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وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تم نقل جثث ١٣ إرهابيا إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي تحت حراسة أمنية مشددة.

ولفت المصدر إلى أنه تم إغلاق الطريق حرصا على حياة المسافرين، وتمشيط المنطقة الميطة بموقع الاشتباكات لمنع هروب أي عناصر إرهابية.