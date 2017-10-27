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الأرصاد: طقس الجمعة معتدل والعظمى بالقاهرة 29 درجة

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الأرصاد: طقس الجمعة معتدل والعظمى بالقاهرة 29 درجة الأرصاد: طقس الجمعة معتدل والعظمى بالقاهرة 29 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر طقس اليوم الجمعة، معتدلًا على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيفًا في أول الليل مائلاً للبرودة في آخره.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تمتد حتى القاهرة، يصاحبها انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 29 درجة، والصغرى 20 والإسكندرية 25 للعظمى والصغرى 18، ومطروح 23 للصغرى والعظمى 17.

 

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