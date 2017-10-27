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تمشيط صحراء الوادي وأسيوط وفتح الطريق بينهما بطول 220 كيلومتر

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مصراوي Masrawy

تمشيط صحراء الوادي وأسيوط وفتح الطريق بينهما بطول 220 كيلومتر

12:05 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

تمشيط صحراء الوادي وأسيوط وفتح الطريق بينهما بطول 220 كيلومتر

تمشيط صحراء الوادي وأسيوط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال مصدر أمني، إن قوات الشرطة تقوم حاليًا بتمشط مساحات كبيرة من صحراء محافظتي الوادي الجديد، وأسيوط، عقب إعادة فتح الطريق الواصل بينهما بطول 220 كيلو متر، بعد مقتل 13 تكفيريًا في اشتباكات، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف مصدر أمني لـ"مصراوي"، أنه جاري البحث في المناطق الجبلية والدروب الصحراوية عن أية عناصر إرهابية أو مسلحة، على الطريق قبل محاولة هروبها.

واستقبلت مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، 13 جثة لتكفيريين، لقوا حتفهم في اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن في منطقة الكيلو 175 على طريق "الخارجة – أسيوط".

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مصراوي Masrawy

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