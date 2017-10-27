بوتين يطلق بنفسه 4 صواريخ باليستية روسية

موسكو- (د ب ا):

أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أربعة صواريخ باليستية بنفسه، خلال تدريبات القوات النووية الاستراتيجية الروسية يوم أمس الخميس، وفقا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف "جرت التدريبات على التعاون بين قوات الصواريخ الاستراتيجية والغواصات النووية لأسطول الشمال وأسطول المحيط الهادئ، وسلاح الطيران الاستراتيجي للقوات الجوية الفضائية الروسية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف "أطلق القائد الأعلى للقوات المسلحة أربعة صواريخ باليستية".