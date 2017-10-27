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العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017
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السبت 28 أكتوبر 2017 03:25 صباحاً
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة
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السبت 28 أكتوبر 2017 03:25 صباحاً
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"
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السبت 28 أكتوبر 2017 03:24 صباحاً
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا
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السبت 28 أكتوبر 2017 02:59 صباحاً
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"
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السبت 28 أكتوبر 2017 02:12 صباحاً
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا
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السبت 28 أكتوبر 2017 02:05 صباحاً
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد
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السبت 28 أكتوبر 2017 02:03 صباحاً
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017
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السبت 28 أكتوبر 2017 02:01 صباحاً
وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"
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السبت 28 أكتوبر 2017 02:00 صباحاً
العين الثالثة - رآي ك. ربيع ياسين و ك. طارق السعيد في علي معلول بعد تألقه مع الأهلي
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السبت 28 أكتوبر 2017 01:55 صباحاً
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8 الصبح - المصريين وعيد الهالوين ... احتفالات الهالوين تغزو مصر ومقدمة داليا أشرف
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 11:15 صباحاً
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