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المغرب تحظر الاحتجاجات بمحافظة مضطربة في ذكرى وفاة بائع

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مصراوي Masrawy

المغرب تحظر الاحتجاجات بمحافظة مضطربة في ذكرى وفاة بائع

11:00 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

المغرب تحظر الاحتجاجات بمحافظة مضطربة في ذكرى وفاة بائع

المغرب تحظر الاحتجاجات بمحافظة مضطربة في ذكرى وفاة

الرباط- (د ب ا):

حظرت السلطات المغربية تنظيم مظاهرات في الشوارع، فى محافظة مضطربة شمالي البلاد، قبل حلول الذكرى الاولى لوفاة بائع اثارت سلسلة من الاحتجاجات فى البلاد.

وذكرت وكالة الانباء المغربية (ماب)، في ساعة متأخرة ليلة امس الخميس، أن السلطات في محافظة الحسيمة شمالي البلاد حظرت المظاهرات العامة لمدة يومين متتاليين اعتبارا من اليوم الجمعة بعد أن تم توجيه دعوات عبر الانترنت لتنظيم مظاهرات احتجاجية.

ونقلت الوكالة عن السلطات قولها إن "هذه الدعوات التي لم تحترم القواعد القانونية تأتي بعد عودة الأمن والهدوء الى المحافظة".

وشهدت الحسيمة موجة من الاحتجاجات في الشوارع على البطالة وفساد حكومي مزعوم منذ وفاة بائع الأسماك محسن فكري في 28 أكتوبر عام 2016.

وقد سحقت شاحنة للتخلص من النفايات فكري حتى الموت، بينما كان يحاول منع تدمير أسماكه المصادرة من قبل الشرطة.

ومنذ ذلك الحين، جرت احتجاجات مماثلة في أجزاء أخرى من المغرب.

وأقال الملك المغربي محمد السادس هذا الأسبوع أربعة وزراء حكوميين بسبب التأخير المزعوم في مشاريع التنمية في الحسيمة.

كانت الاحتجاجات على وفاة فكري من أكبر المظاهرات في المغرب منذ المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في أوائل عام 2011، والتي أدت إلى سن دستور جديد يعطي صلاحيات أوسع للبرلمان .

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