قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن اشتباكات "طريق الخارجة أسيوط"
وزير الداخلية يكلف الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث لـ"اشتباكات الخارجة"
10:57 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017
اللواء مجدي عبدالغفار
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