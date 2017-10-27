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"الزراعة" توقع برتوكول للنهوض لدعم صناعة المحاصيل البستانية

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مصراوي Masrawy

"الزراعة" توقع برتوكول للنهوض لدعم صناعة المحاصيل البستانية

10:40 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

عبدالمنعم البنا وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

وقع الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وذلك للتنسيق من أجل زيادة إنتاجية وجودة المحاصيل البستانية، وفتح أسواق جديدة لمصر في الخارج.

ويشمل البروتوكول وضع منظومة خاصة بآليات التوزيع والتسويق محلياً وخارجياً، وذلك في إطار الميزات النسبية المتاحة للمنتج المصري، فضلاً عن التعاون في مجال النهوض بقطاع التمور في في جميع مراحله.

ووفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين، سيتم إقامة الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات داخلياً وخارجياً، والتعاون في مجال إعداد الدراسات والأبحاث، وتنفيذ البحوث للنهوض بصناعة البستنة في مصر، فضلاً عن توفير الخبراء والمستشارين والباحثين والفنيين في كافة المجالات الزراعية المرتبطة بقطاع الحاصلات البستانية في مصر.

من جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجرى حالياً العمل على إعداد خريطة جغرافية حجرية توضح توزيع وكثافة انتشار الآفات في محافظات وأقاليم مصر الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية والمعاهد المعنية التابعة له.

وأشار البنا إلى أنه جاري العمل أيضاً على تحديث تشريعات الحجر الزراعي المصري بما يتواكب مع التطورات الحديثة في الموقف الحجري للآفات الزراعية والتشريعات والضوابط الدولية ذات الصلة، بما يساعد في انسياب السلع الزراعية بين مصر والأسواق الخارجية دون عوائق.

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