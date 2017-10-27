استنفار أمني بالجيزة عقب اشتباكات الشرطة ومسلحين بطريق "الخارجة - أسيوط"

كتب - محمد شعبان:

رفعت أجهزة الأمن بالجيزة درجة الاستعداد للحالة القصوى؛ عقب نشوب اشتباكات بين قوات الشرطة ومسلحين بطريق واحة الخارجة - أسيوط، صباح اليوم الجمعة.

‏‫كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن ومسلحين بمنطقة الكيلو 175طريق الخارجة – أسيوط، أسفرت عن مقتل 10 عناصر إرهابية، وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن الاشتباكات انتهت منذ قليل، وقامت أجهزة الأمن بغلق جميع المداخل والمخارج لتضيق الخناق علي المسلحين وضبطهم.

وأغلقت قوات الأمن بمديرية أمن الوادي الجديد، طريق "الخارجة – أسيوط" عقب حدوث اشتباكات بين الأمن ومجموعة مسلحة، يشتبه في كونها إرهابية، في منطقة الكيلو 175، وأوقفت حركة السير والسفر.