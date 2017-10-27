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مصدر: مقتل 10 عناصر إرهابية في اشتباكات مع قوات الأمن بطريق "الخارجة أسيوط"

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مصراوي Masrawy

مصدر: مقتل 10 عناصر إرهابية في اشتباكات مع قوات الأمن بطريق "الخارجة أسيوط"

10:14 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

كتب- علاء عمران:

‏‫كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن ومسلحين بمنطقة الكيلو 175طريق الخارجة – أسيوط، أسفرت عن مقتل 10 عناصر إرهابية، وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن الاشتباكات انتهت منذ قليل، وقامت أجهزة الأمن بغلق جميع المداخل والمخارج لتضيق الخناق علي المسلحين وضبطهم.

وأغلقت قوات الأمن بمديرية أمن الوادي الجديد، طريق "الخارجة – أسيوط" عقب حدوث اشتباكات بين الأمن ومجموعة مسلحة، يشتبه في كونها إرهابية، في منطقة الكيلو 175، وأوقفت حركة السير والسفر.

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مصراوي Masrawy

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