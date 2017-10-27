الدفع بـ20 سيارة إسعاف لموقع اشتباكات الشرطة مع مسلحين بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع اشتباكات قوات الأمن مع مجموعة مسلحة، بمنطقة الكيلو 175 بطريق "الخارجة – أسيوط".

وأغلقت قوات الأمن، الطريق وأوقفت حركة السير والسفر جراء الاشتباكات.​