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الدفع بـ20 سيارة إسعاف لموقع اشتباكات الشرطة مع مسلحين بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الدفع بـ20 سيارة إسعاف لموقع اشتباكات الشرطة مع مسلحين بالوادي الجديد

09:59 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

الدفع بـ20 سيارة إسعاف لموقع اشتباكات الشرطة مع مسلحين بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع اشتباكات قوات الأمن مع مجموعة مسلحة، بمنطقة الكيلو 175 بطريق "الخارجة – أسيوط".

وأغلقت قوات الأمن، الطريق وأوقفت حركة السير والسفر جراء الاشتباكات.​

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