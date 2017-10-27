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بالصور - غلق طريق "الخارجة - أسيوط".. ومصدر أمني: نطارد مجموعة من المسلحين

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مصراوي Masrawy

الصور الأولى لغلق طريق "الخارجة - أسيوط".. ومصدر أمني:"نطارد مجموعة مسحلين"

09:57 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

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