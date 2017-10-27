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وفد برلماني برئاسة "عبدالعال" يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

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مصراوي Masrawy

وفد برلماني برئاسة "عبدالعال" يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

09:33 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، متوجها إلى لولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة تستغرق 6 أيام.

ويضم الوفد المستشار أحمد سعد أمين عام المجلس والمهندس محمد السويدي رئيس إئتلاف دعم والنائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة والنائبة ماريان عازر والنواب كريم درويش ومحمد السلاب وعمرو صدقى.

تتناول الزيارة حسب بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب طارق رضوان عدة محاور، وهى لقاءات مع الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لخلق قنوات تواصل ما بين البرلمان المصري والمصريين بالخارج، والوقوف على أهم التحديات والرؤى الخاصة بهم، ولقاءات مع غرفة التجارة الأمريكية، وسيتناول الوفد مناقشة التطور الاقتصادى في مصر فى ظل حزم البرامج الاقتصادية التي تم إقرارها العام الماضى، وكذلك فرص الاستثمار فى ظل قانون الاستثمار الجديد.

كما يلتقى الوفد مع مسئولي معهد الشرق الأوسط، وهو من أكبر المراكز البحثية بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيتضمن اللقاء مناقشة الكثير من التحديات التي تواجهها مصر، وكذلك استعراض ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات المنصرمة.

ويعقد الوفد سلسلة من اللقاءات بالكونجرس الأمريكي بغرفتيه، حيث يلتقى الوفد مع رئيس مجلس النواب الأمريكي السيد بول رايان، ورؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والموازنة، وكذلك زعماء الأغلبية والأقلية بمجلس النواب الأمريكي .

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس البرلمان المصري للولايات المتحدة الأمريكية تحديداً للكونجرس الأمريكي منذ عام 2008، وتأتى هذه كثاني زيارة لبرلمانيين مصريين عقب زيارة وفد مجلس النواب المصري للكونجرس في يونيو الماضي.

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