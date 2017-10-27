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جهود أمنية لكشف غموض وفاة طالب بكلية الطب في سوهاج

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مصراوي Masrawy

جهود أمنية لكشف غموض وفاة طالب بكلية الطب في سوهاج

08:48 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

جهود أمنية لكشف غموض وفاة طالب بكلية الطب في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تكثف مباحث سوهاج بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث جهودها، اليوم الجمعة، لكشف غموض وفاة طالب بكلية الطب دائرة قسم طهطا.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطاراً من مستشفى طهطا العام بوصول أسامة محمود أحمد 34 عاماً طالب بكلية طب ويقيم بندر طهطا دائرة قسم طهطا جثة هامدة.

بسؤال شقيقته "أسماء محمود أحمد 37 عاماً مدرسة " لم تعلل سبب الوفاة، وقالت إنه كان يمر بحالة نفسية سيئة لرسوبة عدة مرات بالكلية، مشيرة إلى رغبتها في إجراء الصفة التشريحية علي جثة المذكور، ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاته.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وأن الوفاة طبيعية، وتقرر تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2502 إداري القسم المركز لسنة 2017.

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