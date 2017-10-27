ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

قنا- أ ش أ:

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا اليوم من ضبط سائق بحوزته طن و٣٥٠ كيلو جراما من الزيت و2 من أصحاب المخابز لتصرفهما في كميات من الدقيق البلدي المدعم دعما كليا و٢٠ قضية تموينية متنوعة.

وكان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أشرف رياض يفيد ضبط سائق يدعى" أحمد.س.ح.ج" ٤٢ عاما مقيم بمحافظة أسيوط حال استقلاله سيارة نقل أسيوط محملة بطن و ٣٥٠ كيلو جراما من الزيت بدون فواتير وضبط صاحبة مخبز بلدي تدعي" عفاف.م.ر" ٥٥ عاما مقيمة بمركز قنا لتصرفها في ٥٥٠ كيلو جراما من الدقيق البلدي المدعم وأخرى تدعى "فواكه.م.م " ٥٤ عاما مقيمة بذات الناحية لتصرفها في ٤٥٠ كيلو جراما من الدقيق البلدي المدعم دعما كليا وبمواجهتهم كلا على حدة أقر المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء فضلاً عن ضبط ٢٠ قضية تموينية متنوعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.