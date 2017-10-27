ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان
03:33 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017
أسوان- أ ش أ:
تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بأسوان، من ضبط كميات كبيرة من الدواجن والسلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بالأسواق بمدينة أسوان.
وكان مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا يفيد بضبط كميات كبيرة من الدواجن والسلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر شملت (52) كرتونه دجاج بإجمالي وزن (520) كيلو جراما و(33) جوالا من وراك الدجاج بإجمالي (660) كيلو جراما مجهولة المصدر، وضبط (15) جوال دقيق بإجمالي وزن (750) كيلو جراما مجهول المصدر.
تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة وتولت التحقيق.
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