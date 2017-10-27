قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

دمشق- (د ب أ):

كشفت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية مساء الخميس عن بدء تحرك وحدات عسكرية من ريف حماة والتوغل في ريف محافظة إدلب الشرقي.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مجموعات "درع القلمون" التابعة للقوات الحكومية السورية بدأت بالتحرك من وادي العذيب شرق مدينة حماة وسيطرت على قرية الجب الأبيض بعد انسحاب مسلحي المعارضة من القرية حيث دخلتها القوات الحكومية بدون اشتباكات ووضعت نقاط تمركز بداخلها.

ولفتت المصادر إلى أن القوات الحكومية تعمل حاليا على السيطرة على بلدة الرهجان، مسقط رأس وزير الدفاع السوري فهد الفريج، تمهيدا للتوغل نحو الشمال الشرقي حتى الوصول إلى مطار أبو الضهور العسكري الذي خسرته القوات الحكومية مطلع عام 2015 لصالح المعارضة المسلحة.

وألمحت المصادر إلى وجود تنسيق سوري روسي تركي بخصوص وصول الجيش السوري إلى مطار أبو الضهور والسيطرة عليه لجعله قاعدة سورية روسية مشتركة في إدلب لمراقبة منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب بشكل عام.

وتوقعت المصادر أن يتم وصول القوات الحكومية إلى مطار أبو الضهور خلال الأيام القليلة القادمة نظرا لعدم وجود تجمعات سكنية كبيرة في مسار تحرك هذه القوات إضافة إلى انسحاب فصائل المعارضة منها بالتنسيق مع القوات التركية مبينة أن مسار التحرك سيكون من منطقة الطليسية شمال شرقي حماه وريف حلب الجنوبي في منطقة جبل الحص وصولا إلى المطار.