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محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

02:05 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

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الطور- داليا منير:

استعرض محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مساء الخميس، التصميمات الخاصة بمشروع ِإنشاء محطة وطنية شرم الشيخ الجديدة لتموين وخدمة السيارات، بالتنسيق مع مدير عام الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية اللواء محمود حامد عرفات.

وتعتبر المحطة - وفقا لبيان صادر عن المحافظة الليلة - أكبر محطة بالشرق الأوسط لتواكب خطة تطوير المحافظة، حيث تعد المحطة تحفة معمارية تهديها الشركة الوطنية للبترول لأهالي جنوب سيناء.

وتقع المحطة على الطريق الأوسط بمساحة 10 آلاف متر في مواجهة القرية الأولمبية، وتعمل بأحدث الأساليب التكنولوجية من الطاقة الشمسية وخدمة (الواي فاي)، ومجهزة لاستقبال ذوي القدرات الخاصة وتحوي مجموعة من المطاعم والكافتريات والمحلات التجارية تصل إلى 30 محلا سيتم طرحها مع بدء تنفيذ المشروع، ومن المنتظر افتتاح المحطة في العيد القومي للمحافظة.

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