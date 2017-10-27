رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"
12:28 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017
محمد فريد خميس
القاهرة- مصراوي:
وقع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، استمارة حملة "علشان تبنيها"، الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.
يشار إلى أن حملة "علشان تبنيها" تم تأسيسها أواخر سبتمبر الماضي، وشارك فيها العديد من مشاهير الرياضة، والفن، وأعضاء مجلس النواب، بهدف مطالبة الرئيس السيسي الترشح في انتخابات ٢٠١٨ لفترة رئاسية جديدة.
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