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رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

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مصراوي Masrawy

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

12:28 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

محمد فريد خميس

القاهرة- مصراوي:

وقع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، استمارة حملة "علشان تبنيها"، الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح لفترة رئاسية ثانية.

يشار إلى أن حملة "علشان تبنيها" تم تأسيسها أواخر سبتمبر الماضي، وشارك فيها العديد من مشاهير الرياضة، والفن، وأعضاء مجلس النواب، بهدف مطالبة الرئيس السيسي الترشح في انتخابات ٢٠١٨ لفترة رئاسية جديدة.

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مصراوي Masrawy

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