وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

القاهرة- (أ ش أ):

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رفع بدل جلسات اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف إلى 300 جنيه للجلسة الواحدة بدلاً من 250 جنيها.

كما قرر جمعة، وفق بيان صادر، الخميس، رفع الحد الأدنى لخطيب المكافأة من غير حملة الدكتوراة والماجستير إلى 200 جنيه شهريًّا، على أن يخصم مبلغ 50 جنيهًا عن كل درس أو خطبة تكون غيابًا بعذر مسبق، ومبلغ 100 جنيه عن كل خطبة أو درس يكون غيابًا بدون عذر في أول مرة، ويضاعف الخصم في المرة الثانية، فإن تكرر للمرة الثالثة يلغى التصريح، ويجوز لمدير المديرية إلغاء التصريح نهائيًّا حال الغياب بدون عذر ولو من أول مرة.

وأكد الوزير، أن "زمالة الأوقاف" التي تمنحها الوزارة للأئمة العصرين المتميزين والواعظات المتميزات ستكون أقوى زمالة عالمية في مجال العمل الدعوي الميداني في إطار خطة متكاملة لتدريب الأئمة والواعظات بالأوقاف للتفاعل مع القضايا المجتمعية.

وأشار إلى أهمية المرأة ودورها الفاعل في المجتمع، وفي نشر تعاليم الإسلام ومنهجه الوسطي، مبينا أنه سيتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية العلمية والثقافية المؤهلة لـ "زمالة الأوقاف" لواعظات الوزارة.

وكان وزير الأوقاف التقى- في وقت سابق اليوم- مع الواعظات وحثهن على بذل المزيد من الجهد ومواصلة التحصيل العلمي من أجل خدمة الدين والوطن، قائلاً "يجب علينا أن نتحرك في خدمة الدين والوطن دون النظر إلى التحديات أو الصعوبات التي تواجهنا حتى يمكننا أن نؤدي الرسالة المكلفين بها على الوجه الأكمل".