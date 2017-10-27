أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

12:25 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة- (أ ش أ):

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رفع بدل جلسات اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف إلى 300 جنيه للجلسة الواحدة بدلاً من 250 جنيها.

كما قرر جمعة، وفق بيان صادر، الخميس، رفع الحد الأدنى لخطيب المكافأة من غير حملة الدكتوراة والماجستير إلى 200 جنيه شهريًّا، على أن يخصم مبلغ 50 جنيهًا عن كل درس أو خطبة تكون غيابًا بعذر مسبق، ومبلغ 100 جنيه عن كل خطبة أو درس يكون غيابًا بدون عذر في أول مرة، ويضاعف الخصم في المرة الثانية، فإن تكرر للمرة الثالثة يلغى التصريح، ويجوز لمدير المديرية إلغاء التصريح نهائيًّا حال الغياب بدون عذر ولو من أول مرة.

وأكد الوزير، أن "زمالة الأوقاف" التي تمنحها الوزارة للأئمة العصرين المتميزين والواعظات المتميزات ستكون أقوى زمالة عالمية في مجال العمل الدعوي الميداني في إطار خطة متكاملة لتدريب الأئمة والواعظات بالأوقاف للتفاعل مع القضايا المجتمعية.

وأشار إلى أهمية المرأة ودورها الفاعل في المجتمع، وفي نشر تعاليم الإسلام ومنهجه الوسطي، مبينا أنه سيتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية العلمية والثقافية المؤهلة لـ "زمالة الأوقاف" لواعظات الوزارة.

وكان وزير الأوقاف التقى- في وقت سابق اليوم- مع الواعظات وحثهن على بذل المزيد من الجهد ومواصلة التحصيل العلمي من أجل خدمة الدين والوطن، قائلاً "يجب علينا أن نتحرك في خدمة الدين والوطن دون النظر إلى التحديات أو الصعوبات التي تواجهنا حتى يمكننا أن نؤدي الرسالة المكلفين بها على الوجه الأكمل".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • .. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن

    أخبار

  • بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

    أخبار

  • وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن

    أخبار

  • وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

    أخبار

إعلان

05323e6008.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم