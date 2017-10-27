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"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

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مصراوي Masrawy

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

12:25 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية

كتبت- عزة صقر:

قال اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبعض الجهات المعنية، لمواجهة الفكر التكفيري المتطرف، وذلك من خلال عقد مؤتمرات وندوات بجميع محافظات .

وأكد "الجندي"، فى تصريح لـ"مصراوي"، أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها، الاثنين الموافق 6/ 11 للتناقش حول كيفية مواجهه الأفكار المتطرفة وتحديد الأماكن التى سينطلقون منها.

ولفت "وكيل اللجنة الدينية" إلى أنهم يركزون على بدأ أولى جولاتهم بدول الاتحاد الأوروبى، منوهًا بإن الفكرة بالنسبة لمصر وصلت، والأن الدول الأجنبية بحاجة لنشر مفاهيم الدين الصحيحة، وهدم ما تحاول نشره الجماعات الإرهابية وتوضيحه.

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مصراوي Masrawy

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