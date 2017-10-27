حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

حمّل تقرير للأمم المتحدة النظام السوري مسئولية الهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في أبريل الماضي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية جديدة على كوريا الشمالية، فيما حررت القوات العراقية قاعدة جوية غربي بغداد من سيطرة تنظيم داعش.

1 - تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية)

أكد تقرير للأمم المتحدة مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن هجوم قاتل بغاز السارين في أبريل.

وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنّ لجنة التحقيق "واثقة من أنّ الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق (غاز) السارين على خان شيخون في 4 أبريل 2017".

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2- ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية لمدة 90 يومًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيعلن حالة طوارئ صحية عامة بسبب الادمان المتفشي والجرعات الزائدة من مادة مخدرة تشبه الافيون"opioid".

وقال مسؤول كبير بالإدارة، اشترط عدم ذكر اسمه في حديثه للصحفيين، إن ترامب سيطلب من اريك هارجان الرئيس بالإنابة لإدارة الصحة والخدمات الانسانية إعلان حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد على مدار 90 يوما.

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3- واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

صواريخ كورية شمالية (أرشيفية)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكيةفرض عقوبات مالية على 7 مسؤولين و3 كيانات في كوريا الشمالية، منددة بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "إن كوريا الشمالية يحكمها نظام وحشي يواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان"، منددا بالجيش الكوري الشمالي الذي " يعمل كشرطة سرية ويعاقب أي شكل من المعارضة".

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4- "النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مجلس النواب الأمريكي (أرشيفية)

وافق مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين على خطة موازنة تمهد الطريق أمام إجراء تخفيضات ضريبية، وذلك في عملية تصويت جرت اليوم الخميس وجاءت الأصوات متقاربة تتماشى مع الخطوط الحزبية.

ولا يعني إطار العمل الخاص بالموازنة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ سابقا، أن يصبح قانونا، لكنه يوفر عملية تشريعية من أجل تمرير استقطاعات مزمعة في الضرائب وإجراء تعديلات للنظام الضريبي.

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5- القوات العراقية تحرر قاعدة جوية غربي بغداد

القوات العراقية في بغداد (أ ف ب)

أفاد بيان عسكري عراقي بأن القوات العراقية حررت قاعدة عسكرية ومناطق أخرى في إطار عملية تحرير مناطق غربي الأنبار من سيطرة داعش.

وقال بيان لخلية الإعلام الحربي إن "قطعات عمليات الأنبار حررت دائرة البحوث الزراعية شمال الطريق الاستراتيجي ومحطة H1 وقرية أم الوز ومنطقة الحسينيات ومنطقة النادرة وقاعدة سعد الجوية (H2) ومنطقة الكعرة .

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