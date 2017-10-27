"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي، تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها وفد وزارة الزراعة إلى دولة إيطاليا، التي استغرقت 3 أيام منتصف الشهر الجاري.

وقال عبد التواب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الإيطالية لاستيراد ومعدات زراعية لتطوير محطات الميكنة بمحافظتي المنيا وبني سويف، لافتاً إلى أن قطاع الميكنة يتميز بالتنوع في استخدام الحرث وتقليب التربة لذلك يتوجب تطويره.

وأضاف عبد التواب، أن محطات الميكنة الجديدة سيتم توجيهها إلى محافظات الصعيد، لافتًا إلى أن الزيارة سيتم من خلالها نقل التكنولوجيا التي تناسب دول إفريقيا.

وأوضح عبد التواب، أن الوفد زار معرض مركز "سيام باري" لتدريب القيادات الفنية المصرية، حيث الجرارات العملاقة وماكينات جني محصول القطن موديلات "الستارة" التي تزيد من فعاليات محصول القمح والتي بدأت تنتشر في مصر، لافتًا إلى أنه تم استخدام المعدات وكيفية إعادة صيانتها.

وأشار إلى أنه تم توقيع برتوكول مع الجانب الإيطالي في وزارة التعاون الدولي الإيطالية للتأكيد على أننا شركاء أساسيين، موضحاً "أننا لدينا تجارب ناجحة في التعاون في منطقة النوبارية".

وأكد نائب وزير الزراعة، أن إيطاليا تستخدم آلالات متطورة في جني "القطن" الآلي، والمزارع المصري يعاني من عملية الجني اليدوي.

وأكد عبد التواب، أن البروتوكول التي وقع بين وزارة الزراعة المصرية والإيطالية، شمل قرض مدة طويلة وشراء منقسمة إلى 20% آلات زراعية و80% آلات حديثة ،مؤكداً أن القرض يشمل حوالي 9 مليون جنيه.