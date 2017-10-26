محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

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قام المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح المحتمل لرئاسة النادي فى الإنتخابات المقبلة المقرر لها فى نوفمبر القادم، مساء اليوم الخميس بأولى جولاته الانتخابية بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، ومعه أعضاء قائمته.

وحرض طاهر على تقديم أعضاء قائمته لأعضاء الجمعية العمومية حيث تضم القائمة المهندس مصطفى مراد فهمي نائبا للرئيس وكامل زاهر أمينا للصندوق والدكتور هاني سري الدين والدكتور محمد يحيى والدكتور إياهاب ماضي والإعلامي حمدي الكنيسي ومحمد جمال هليل في العضوية فوق السن ومروان هشام وشيرين منصور وأحمد مصطفى في العضوية تحت السن.

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وأكد طاهر خلال الجلسة التي جمعته مع عددا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية بفرع الجزيرة أن كل عضو في القائمة سيتولى ملفا خاصا به للعمل عليه.

رد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي على طلب أحد الأعضاء بالرد على الذين يسيئون له قائلًا " أنا مؤدب أوي ولو رديت هنزل من قيمة النادي الأهلي ولو الأدب وحش فا أنا مبسوط كدة".

وأكد رئيس الأهلي على أنهم من أول يوم ملتزمون بالقانون وأن القضية محسومة قائلًا: "مش هقول أي كلام أمامكم لكن الكل يعلم أننا قدمنا في مركز التسوية واخترنا مُحكم وهما أختاروا مُحكم ولكن سحبوا المُحكم بتاعهم لكن تم دخول مُحكم أخر الغرض من ذلك إفساد العملية التحكيمية"



وأضاف رئيس الأهلي أن ما يحدث من جانب اللجنة الأوليمبية بلطجة مؤكدًا أن الأهلي لم ينسحب من القضية وسيصعد الأمر للجنة الأوليمبية الدولية بالتواصل مع محامين من سويسرا أكدوا إن الأمر محسوم لصالح لنادي الأهلي.



وطالب طاهر أعضاء الجمعية بحسن الاختيار والابتعاد على العاطفة في الانتخابات والنظر فقط الى الشخص من حيث أنه يستطيع العمل وتقديم شيئا للنادي أم لايستطيع.