إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

مدريد - (أ ش أ)

أعلن متحدث باسم الشرطة الإسبانية اليوم إعتقال نائب وزير الطاقة الفنزويلي السابق عقب وصوله الى مدريد لتورطه في فضيحة رشوة كبرى.

ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث قوله " إن الشرطة الإسبانية بالتعاون مع وحدة متخصصة في مكافحة جرائم غسيل الأموال ألقت القبض على نيرفيس فيلالوبوس بناء على مذكرة إعتقال أمريكية ، وذلك لتورطه في فضيحة الرشوة التي تتعلق بشركة (بي دي في أس أيه) البترولية العملاقة المملوكة لحكومة فنزويلا".

وأشارت الشبكة الى أن فيلالوبوس يعتبر أول مسؤول فنزويلي رفيع سابق يتم إلقاء القبض عليه في إطار التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة في جرائم الفساد داخل الشركة الفنزويلية ، والتي أعلن عن تورط 10 من كبار رجال الأعمال فيها أيضا.