أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

10:45 م الخميس 26 أكتوبر 2017

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

الشرطة الإسبانية

مدريد - (أ ش أ)

أعلن متحدث باسم الشرطة الإسبانية اليوم إعتقال نائب وزير الطاقة الفنزويلي السابق عقب وصوله الى مدريد لتورطه في فضيحة رشوة كبرى.

ونقلت (ايه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث قوله " إن الشرطة الإسبانية بالتعاون مع وحدة متخصصة في مكافحة جرائم غسيل الأموال ألقت القبض على نيرفيس فيلالوبوس بناء على مذكرة إعتقال أمريكية ، وذلك لتورطه في فضيحة الرشوة التي تتعلق بشركة (بي دي في أس أيه) البترولية العملاقة المملوكة لحكومة فنزويلا".

وأشارت الشبكة الى أن فيلالوبوس يعتبر أول مسؤول فنزويلي رفيع سابق يتم إلقاء القبض عليه في إطار التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة في جرائم الفساد داخل الشركة الفنزويلية ، والتي أعلن عن تورط 10 من كبار رجال الأعمال فيها أيضا.

هذا المحتوى من

6933d4885d.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة

    أخبار

  • رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

    أخبار

  • تأجيل الجلسة العامة لبرلمان كتالونيا إلى الخميس القادم

    أخبار

  • ضغوط على حكومة كاتالونيا لتجنب تسلم مدريد سلطات الإقليم

    أخبار

إعلان

81a53cd37b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"