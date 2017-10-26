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بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

10:44 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت حملة من مباحث السياحة والآثار بأسوان، اليوم الخميس، 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزلين يمتلكهما موظف بالتربية والتعليم، وموظفين بمصنع الكوكاكولا، بمنطقة عزبة الفرن جنوب شرق أسوان، فيما لم يتم العثور على أي قطع أثرية.

ووردت معلومات إلى اللواء مصطفى أنسي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بحفر بعض الأشخاص وتنقيبهم عن الآثار بمنزلين بمنطقة عزبة الفرن بكيما.

نجحت قوة أمنية من مباحث السياحة والآثار في مداهمة المنزلين، وجرى ضبط موظف بالتربية والتعليم وموظفين بمصنع الكوكاكولا أثناء تنقيبهم عن الآثار، وعُثر بحوزتهم على 4 "هيلتي" كبير، وعدد 5 صواريخ لتقطيع الأحجار، وبعض أدوات الحفر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة

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