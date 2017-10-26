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الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

09:42 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

سفير فرنسا في الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر يتحدث ف

دعا مجلس الأمن الخميس العراقية وقادة الأكراد لوضع جدول زمني لإجراء مباحثات لإنهاء الأزمة التي تسبب بها الاستفتاء على استقلال كردستان العراق الشهر الماضي.

وياتي الطلب الاممي بعد ان رفضت بغداد عرضا لقادة اكراد العراق بتجميد نتيجة الاستفتاء، التي أيدت الاستقلال في شكل كبير، واجراء مباحثات.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر إن "اعضاء المجلس احيطوا علما بأن الحكومتين الفدرالية والاقليمية ترغبان في اجراء حوار".

وتابع ديلاتر للصحافيين بعد اجتماع للمجلس "نحن نشجعهم لوضع جدول زمني بسرعة لاجراء هذه المناقشات".

وعقد المجلس جلسة مغلقة بطلب من فرنسا والسويد للاستماع لتقرير من مبعوث الامم المتحدة إلى العراق يان كوبيس.

وابدى ديلاتر قلق المجلس من تصاعد التوتر والانباء عن وقوع عنف، داعيا الطرفين للامتناع عن استخدام القوة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض العرض الكردي بتجميد نتيجة الاستفتاء على الاستقلال الذي تم في 25 ايلول/سبتمبر وطلب الغاءه.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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