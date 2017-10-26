5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

القاهرة- (مصراوي):

عقد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، اجتماعًا موسعًا بمهندسي ومديري المناطق التابعة للهيئة، والتي تتمثل في المنطقة المركزية بالقاهرة والمنطقة الوسطى بأسيوط، والمنطقة الجنوبية بأسوان، ومنطقة وسط الدلتا بطنطا، ومنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، ومنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، وحضر الاجتماع المهندس خالد فاروق نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية.

وأكد رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، دور مديرى المناطق، وضرورة انتشار المستويات الإشرافية، وتكثيف المرور المفاجئ على الخطوط والمزلقانات، والمحطات، ونظم الإشارات التابعة لكل منطقة لزيادة انضباط العمل، وإجراء التوعية اللازمة لخفراء المزلقانات والتأكد من نظم الاتصالات وعلامات التحذير، وجميع مهمات المزلقانات.

كما أكد رئيس الهيئة على التنسيق مع المحليات والشرطة لغلق جميع المعابر المخالفة على السكك، وغير القانونية في نطاق كل منطقة لزيادة عوامل الأمان على حركة سير القطارات.