بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الإرهاب لن ينتصر على مصر، وإرادة الدولة لن تنكسر، مشدّدًا على أنه لا تصالح مع من تلوثّت أياديهم بالدماء، مستكملًا: «نحن نواجه حرب يا مصريين، يريدون إسقاط الدولة المصرية، لكنهم مساكين مايعرفوش عناد الشعب».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، «هنقف رجالة للإرهاب دايمًا، والله لو بـ(النبوت) هنقضي عليهم، وهما هيجروا زي الجرذان وهنجيبهم، وهناخد ثأر كل شهيد، وثأر مصر، من هؤلاء القتلة والمجرمين، وعندنا جيش جبار وشرطة باسلة».

تابع مخاطبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، «يا سيادة الريس امشي إلى الأمام، امضي ولا يهمك حد، إحنا وراك، وهنتحمل كل حاجة عشان مصر تعيش، ومن يشرد عن الصف ليس منّا».

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن قادمًا من باريس، بعد زيارة رسمية ناجحة إلى فرنسا استغرقت 4 أيام، أجرى خلالها مباحثات هامة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتقى رئيس الوزراء الفرنسي، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد، ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية العاملة والراغبة في العمل بمصر.

وشهدت الزيارة التوقيع على 16 اتفاقية، وإعلان نوايا، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم والثقافة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والحماية الاجتماعية وتدريب الكوادر الإدارية.