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بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

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مصراوي Masrawy

.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

08:33 م الخميس 26 أكتوبر 2017

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة - (مصراوي)

وعد الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف بإعادة ضبط دخل خطباء المساجد، وتحسين المكافآت لمن يجتاز الاختبارات المقررة من قبل مؤسسة الأزهر، مع إعطاء الأولوية في التعيين عند الإعلان عن وظيفة إمام وخطيب ومدرس لخطباء المكافأة المتميزين من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

وقال "مختار" إن الوزارة تراعي مصالح أبنائها وتوافق علي تحسين دخولهم شريطة أن يكون الإمام مؤهلا ومتميزا، لافتاً إلي أن مؤسسة الأزهر تفخر بالأئمة المتميزين .

وأكد "مختار" أن الوزارة تقدر احتياجات الأئمة قائلاً :"أكل العيش خط أحمر، وفي نفس المنطق لا يجوز إن انسان غير مؤهل يصعد إلي المنصة ليخاطب الناس"، مشددا على أن الأزهر من المستحيل أن يقبل وجود مجموعة غير مؤهلة تتحدث إلى الناس في وقت نحتاج فيه إلى تجديد الخطاب الديني.​

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مصراوي Masrawy

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