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الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

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مصراوي Masrawy

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

08:15 م الخميس 26 أكتوبر 2017

القوات المسلحة الإماراتية

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت الإمارات استشهاد جندي تابع لها في ، ضمن قواتها المشاركة في عملية إعادة الأمل".

وأفادت القوات المسلحة الإماراتية في بيان مساء اليوم الخميس، بأن العريف سعيد مطر علي الكعبي "استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، ضمن مشاركة القوات الإماراتية في عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة".

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