الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت الإمارات استشهاد جندي تابع لها في السعودية، ضمن قواتها المشاركة في عملية إعادة الأمل".

وأفادت القوات المسلحة الإماراتية في بيان مساء اليوم الخميس، بأن العريف سعيد مطر علي الكعبي "استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، ضمن مشاركة القوات الإماراتية في عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة".