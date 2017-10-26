الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

بغداد - أ ش أ

أفاد مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، بدخول وحدات من الجيش العراقي إلى المثلث الحدودي العراقي السوري التركي شمال غرب نينوى، وهروب عناصر البيشمركة.

وقال عضو المجلس عبد الرحمن الوكاع - حسبما نقلت وكالة أنباء الاعلام العراقي "واع"، إن "عناصر البيشمركة قامت بقصف وحدات الجيش في منطقة المثلث بعد "فيشخابور" بعدد من الصواريخ"، مضيفا أن "الجيش رد على تلك الصواريخ وفرض سيطرته بالكامل على منطقة المثلث الحدودي السوري التركي العراقي التي كانت تحت سيطرة البيشمركة شمال غرب نينوى".