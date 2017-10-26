محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، ملتقى الشباب بالمحافظة، لمناقشة كافة المشاكل التي تهم المواطنين.

وجرى مناقشة مشكلات قطاعي التربية والتعليم والنظافة، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد 100 شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية للشباب.

وأكد عشماوي، خلال اللقاء، أن الهدف من تلك الفعاليات هو مشاركة الشباب للاستفادة من آرائهم وخبراتهم، وستأخذها المحافظة في عين الاعتبار، وإدخالها حيز التنفيذ.

وأضاف عشماوي أنه جاري إنشاء 90 مدرسة جديدة، وكذا توفير قطع أراض لعدد 97 مدرسة سيتم إنشاؤها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن المحافظة بها عدد 1136 مدرسة، و27028 فصلا، وعدد 52 ألف مدرس ومدرسة على مستوى المحافظة.

وفي قطاع البيئة، عرض مدير إدارة البيئة المشكلات التي تعاني منها المحافظة، مثل مكامير الفحم، حيث يوجد بدائرة المحافظة عدد (307) مكمورة فحم نباتي يتركز وجودها بمركز طوخ، وأضاف أنه جاري نقل جميع المكامير إلى الظهير الصحراوي بالتنسيق مع وزارة البيئة، وعدم الموافقة على تشغيل أي مكمورة إلا بعد توفيق الأوضاع.