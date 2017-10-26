أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

07:25 م الخميس 26 أكتوبر 2017

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

كتبت- ياسمين محمد:

أجرت لجنة من الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم، زيارة ميدانية لعدد من مدارس إدارتي شمال وجنوب بور سعيد التعليميتين، للوقوف على جودة الأداء بالمنظومة التعليمية.

ووفقًا لبيان صحفي، الخميس، تكونت اللجنة من كل من: ألفت عبد الرحيم فرغلي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة، الدكتور خالد خلف مدير عام الإدارة العامة للجودة، الدكتورة هاما عبد الرحمن منصور مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات، ومحمد عبد المحسن خبير جودة التعليم ومدير المكتب الفني للإدارة المركزية.

وأكدت فرغلي، أن المتابعة هدفها معرفة الوضع الراهن لجودة العملية التعليمية داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية بالمديريات للعام 2017/2018، ونشر ثقافة التخطيط داخل المدارس للوقوف على الاحتياجات المستقبلية فى إعداد الخطط التنفيذية.

وأوضحت فرغلي، أن المتابعة تضمنت عقد لقاءات، وورش عمل حول ما أسفرت عنه زيارات المدارس من أوجه قصور ونقاط ضعف و العمل علي معالجة المشكلات بأسلوب منطقي، والسعى إلى تحقيق متطلبات جودة التعليم داخل المدارس، بهدف أن تكون المدرسة بيئة جاذبة للمتعلمين تنال رضا المجتمع المحلى وأولياء الأمور.

وأضافت أن زيارات المتابعة ستتوالى على مدارس صعيد ومختلف المديريات التعليمية حتى نصل إلى جودة التعليم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط

    أخبار

  • اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

    أخبار

  • مصرع طالب أسيوط يثير الجدل حول صيانة المدارس.. وخبيران: فضح تقارير

    أخبار

  • ​هل انسحبت "طوكيو" من مشروع المدارس اليابانية؟.. "التعليم" ترد

    أخبار

إعلان

ed0d16c670.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة