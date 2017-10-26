لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

كتبت- ياسمين محمد:

أجرت لجنة من الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم، زيارة ميدانية لعدد من مدارس إدارتي شمال وجنوب بور سعيد التعليميتين، للوقوف على جودة الأداء بالمنظومة التعليمية.

ووفقًا لبيان صحفي، الخميس، تكونت اللجنة من كل من: ألفت عبد الرحيم فرغلي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة، الدكتور خالد خلف مدير عام الإدارة العامة للجودة، الدكتورة هاما عبد الرحمن منصور مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات، ومحمد عبد المحسن خبير جودة التعليم ومدير المكتب الفني للإدارة المركزية.

وأكدت فرغلي، أن المتابعة هدفها معرفة الوضع الراهن لجودة العملية التعليمية داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية بالمديريات للعام 2017/2018، ونشر ثقافة التخطيط داخل المدارس للوقوف على الاحتياجات المستقبلية فى إعداد الخطط التنفيذية.

وأوضحت فرغلي، أن المتابعة تضمنت عقد لقاءات، وورش عمل حول ما أسفرت عنه زيارات المدارس من أوجه قصور ونقاط ضعف و العمل علي معالجة المشكلات بأسلوب منطقي، والسعى إلى تحقيق متطلبات جودة التعليم داخل المدارس، بهدف أن تكون المدرسة بيئة جاذبة للمتعلمين تنال رضا المجتمع المحلى وأولياء الأمور.

وأضافت أن زيارات المتابعة ستتوالى على مدارس صعيد مصر ومختلف المديريات التعليمية حتى نصل إلى جودة التعليم.