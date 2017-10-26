بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي
06:42 م الخميس 26 أكتوبر 2017
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي
كتبت- ياسمين محمد:
زار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار ويزر التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، المصابين بحادث الواحات الإرهابي بمستشفى الشرطة، وكان في استقبالهم اللواء علاء أبو حبابة مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية.
وحرص شوقي، على الاطمئنان على حالة الجنود والضباط المصابين الصحية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، مشيدًا بدورهم وجهودهم وتضحياتهم التى يبذلونها من أجل رفعة هذا الوطن والدفاع عنه، معبرًا عن اعتزازه بكل ما قدموه من تضحيات؛ حفاظًا على الوطن.
كما قال شوقى للجنود، إن كافة مؤسسات الدولة تبذل قصارى جهدها وتقف بجانبكم في مواجهة الإرهاب.
ووقعت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، الجمعة الماضية، بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16 ضابطًا ومجندًا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي
-
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)
-
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"
-
فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات
إعلان
إعلان