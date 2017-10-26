بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي

كتبت- ياسمين محمد:

زار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار ويزر التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، المصابين بحادث الواحات الإرهابي بمستشفى الشرطة، وكان في استقبالهم اللواء علاء أبو حبابة مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية.

وحرص شوقي، على الاطمئنان على حالة الجنود والضباط المصابين الصحية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، مشيدًا بدورهم وجهودهم وتضحياتهم التى يبذلونها من أجل رفعة هذا الوطن والدفاع عنه، معبرًا عن اعتزازه بكل ما قدموه من تضحيات؛ حفاظًا على الوطن.

كما قال شوقى للجنود، إن كافة مؤسسات الدولة تبذل قصارى جهدها وتقف بجانبكم في مواجهة الإرهاب.

ووقعت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، الجمعة الماضية، بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16 ضابطًا ومجندًا.