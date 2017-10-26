القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

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قال الأديب والروائي يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، مساء الخميس، إن «25 يناير حدث عظيم أنهى ظلم 30 عامًا»، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو صححت المسار، ولولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء.

أضاف القعيد، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن «مصر تُعاني من الأمية، ولدينا أكثر من 12 مليون أُمي.. الزعيم الكوبي فيدل كاسترو أوقف إنتاج الدولة لمدة عام من أجل محو أمية الشعب واعتبره مشروعًا قوميًا».

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تابع أن «الدولة والمجتمع في مصر كيان واحد ومن يهاجم أحد الطرفين يسعى إلى هدم المصريين جميعًا»، موضحًا أنه يؤيد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنه يُعارض ما يراه من سياسات حكومية لا تتوافق مع مطالب الشعب.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن «خصوم النظام السياسي الحالي يجب أن لا يكونوا خصومًا للشعب كله».