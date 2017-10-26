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وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

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مصراوي Masrawy

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

06:28 م الخميس 26 أكتوبر 2017

وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف

القاهرة- (أ ش أ):

بحث وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف، اليوم الخميس، مع وكيل برلمان أذربيجان جانيرة باشايفا، سبل تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ولاسيما في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم، ودور الأزهر الشريف في استقبال الطلاب الأذريين في .

حضر اللقاء السفير الأذري بالقاهرة ترال رضاييف سفير أذربيجان في القاهرة، و رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب النائب أسامة العبد.

وأكد الشريف دعم مصر الكامل للتعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والأذري الحرص على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية على كافة المستويات.

وأعرب رئيس لجنة الشئون الدينية في المجلس النائب أسامة العبد عن الرغبة في تعزيز التعاون الثقافي والأدبي والتعليمي بين البلدين.

من جانبها، وصفت النائبة جانيرة باشايفا مصر بأنها "شقيقة هامة لاذربيجان"، وأكدت على الرغبة في تنسيق المواقف بين البلدين في المنظمات الدولية وعلى دور البرلمان في دعم ذلك.

كما اتفقت وكيل برلمان أذربيجان مع ما قاله وكيل أول المجلس بشأن دعم السياحة الأذرية الى مصر باعتبار ذلك الأمر بمثابة وسيلة مثالية للتقارب بين الشعبين المصري والأذري، معربة عن تطلعها الى تشكيل جمعية الصداقة المصرية الأذرية لدورها الهام في دعم وتنسيق التعاون بين البلدين على كافة المستويات.​

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Asha

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مصراوي Masrawy

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